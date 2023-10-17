2023-10-17 20:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت وسائل اعلام ، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى “المعمداني” في وسط مدينة غزة، مخلفة عشرات القتلى والجرحى في مشهد وصف بـ “المجزرة”. وبحسب المصادر، استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ. وبالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي “المعمداني”، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية […]

ظهرت المقالة عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة (صور) أولاً على ايرث نيوز.