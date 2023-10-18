تحديث مستمر.. الشعوب العربية تنتفض ضد اسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
بغداد اليوم - بغداد
* العراق يعلن الحداد رسميا على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني
* العراق وقطر وتركيا ومصر والجزائر ولبنان والسعودية تصدر بيانات إدانة لقصف مستشفى المعمداني في غزة
* المتحدث الدولي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: لم نقصف مستشفى الأهلي
* الغارديان: المستشفى كان قد استهدف من قبل إسرائيل السبت الماضي
* رويترز: منظمة الجهاد الإسلامي تعلن عدم مسؤوليتها عن هجوم المستشفى وتؤكد.. ليست ضربات صاروخية فوقه
* التنسيقي يدعو أبناء الشعب العراقي إلى الخروج بتظاهرات عارمة بعد مجزرة غزة
* رئيس الأساقفة البريطاني يعلن الحداد على ضحايا المستشفى ويشدد: يجب حماية المدنيين من هذه الحرب المدمرة
* أطباء بلا حدود الدولية تعلن: ما حصل في المستشفى "مجزرة مروعة" وتنقل شهادات ناجين
* السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة
* وزير الخارجية الأردني يعلن إلغاء قمة عمّان مع بايدن اليوم الاربعاء
* رئيس حزب العمال البريطاني: ما حصل في غزة يجب ان لا يمر
* بعد هجوم المستشفى: الإدارة الامريكية تناقش "تدخلا عسكريا" لحماية إسرائيل
* بايدن يعلن "تأجيل" زيارته المقررة الأربعاء للأردن ويقدم التعازي الى غزة