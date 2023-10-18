تحديث مستمر.. الشعوب العربية تنتفض ضد اسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

2023-10-18 01:40:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

* العراق يعلن الحداد رسميا على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

* العراق وقطر وتركيا ومصر والجزائر ولبنان والسعودية تصدر بيانات إدانة لقصف مستشفى المعمداني في غزة

* المتحدث الدولي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: لم نقصف مستشفى الأهلي

* الغارديان: المستشفى كان قد استهدف من قبل إسرائيل السبت الماضي

* رويترز: منظمة الجهاد الإسلامي تعلن عدم مسؤوليتها عن هجوم المستشفى وتؤكد.. ليست ضربات صاروخية فوقه

* التنسيقي يدعو أبناء الشعب العراقي إلى الخروج بتظاهرات عارمة بعد مجزرة غزة

* رئيس الأساقفة البريطاني يعلن الحداد على ضحايا المستشفى ويشدد: يجب حماية المدنيين من هذه الحرب المدمرة

* أطباء بلا حدود الدولية تعلن: ما حصل في المستشفى "مجزرة مروعة" وتنقل شهادات ناجين

* السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة

* وزير الخارجية الأردني يعلن إلغاء قمة عمّان مع بايدن اليوم الاربعاء

* رئيس حزب العمال البريطاني: ما حصل في غزة يجب ان لا يمر

* بعد هجوم المستشفى: الإدارة الامريكية تناقش "تدخلا عسكريا" لحماية إسرائيل

* بايدن يعلن "تأجيل" زيارته المقررة الأربعاء للأردن ويقدم التعازي الى غزة



