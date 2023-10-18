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تحديث مستمر.. الشعوب العربية تنتفض ضد اسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

تحديث مستمر.. الشعوب العربية تنتفض ضد اسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
تحديث مستمر.. الشعوب العربية تنتفض ضد اسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
2023-10-18 01:40:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

* العراق يعلن الحداد رسميا على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني

* العراق وقطر وتركيا ومصر والجزائر ولبنان والسعودية تصدر بيانات إدانة لقصف مستشفى المعمداني في غزة

* المتحدث الدولي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي: لم نقصف مستشفى الأهلي

* الغارديان: المستشفى كان قد استهدف من قبل إسرائيل السبت الماضي

* رويترز: منظمة الجهاد الإسلامي تعلن عدم مسؤوليتها عن هجوم المستشفى وتؤكد.. ليست ضربات صاروخية فوقه

* التنسيقي يدعو أبناء الشعب العراقي إلى الخروج بتظاهرات عارمة بعد مجزرة غزة

* رئيس الأساقفة البريطاني يعلن الحداد على ضحايا المستشفى ويشدد: يجب حماية المدنيين من هذه الحرب المدمرة

* أطباء بلا حدود الدولية تعلن: ما حصل في المستشفى "مجزرة مروعة" وتنقل شهادات ناجين

* السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني في غزة

* وزير الخارجية الأردني يعلن إلغاء قمة عمّان مع بايدن اليوم الاربعاء

* رئيس حزب العمال البريطاني: ما حصل في غزة يجب ان لا يمر
* بعد هجوم المستشفى: الإدارة الامريكية تناقش "تدخلا عسكريا" لحماية إسرائيل

* بايدن يعلن "تأجيل" زيارته المقررة الأربعاء للأردن ويقدم التعازي الى غزة


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