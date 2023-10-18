الحوزة العلمية في النجف تستنكر المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في غزة

2023-10-18 01:40:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استنكرت الحوزة العلمية في النجف، يوم الثلاثاء (17 تشرين الاول 2023)، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزّة.

وقالت الحوزة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تعلن الحداد العام وتعطيل دروسها يوم الاربعاء ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ استنكاراً للمجزرة الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزّة الجريحة في حلقة جديدة من سلسلة جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضافت، أن "استمرار الاحتلال الصهيوني مدعوماً من عدد من الدول الكبرى في اقتراف الجرائم ضد الانسانية هذه مما له عواقب خطيرة جداً على المستويين الاقليمي والعالمي. فليتنبه أصحاب القرار الى ذلك وليسع الجميع الى الوقف الفوري لآلة البطش الصهيونية عن مواصلة الفتك بالشعب الفلسطيني".



