2023-10-18 02:00:15 - المصدر: ايرث نيوز

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن قصف مستشفى المعمداني مثال آخر على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية. وكتب أردوغان عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية”.

ظهرت المقالة أردوغان: مجزرة مستشفى المعمداني مثال آخر على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية أولاً على ايرث نيوز.