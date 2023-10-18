الحوزة العلمية في النجف الأشرف تعلن الحداد العام وتعطيل دروسها ليوم الأربعاء

2023-10-18 08:00:08 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت الحوزة العلمية في النجف الأشرف الحداد العام وتعطيل دروسها، اليوم الأربعاء، استنكارا للمجزرة الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بغزة.وذكرت الحوزة العلمية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها تعلن الحداد العام وتعطيل دروسها، اليوم الأربعاء، استنكارا للمجزرة الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة الجريحة في حلقة جديدة من سلسلة جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ".وأضافت أن" استمرار الاحتلال الصهيوني مدعوما من عدد من الدول الكبرى في اقتراف الجرائم ضد الإنسانية هذه مما له عواقب خطيرة جدا على المستويين الإقليمي والعالمي. فليتنبه أصحاب القرار إلى ذلك وليسع الجميع إلى الوقف الفوري لآلة البطش الصهيونية عن مواصلة الفتك بالشعب الفلسطيني ".