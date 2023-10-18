برشلونة يخطط لخطف نجم مانشستر سيتي

2023-10-18 08:40:03 - المصدر: واع

متابعة – واعيخطط برشلونة للتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر سيتي البارزين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل دعم صفوفه.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يراقب وضع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي.وأضافت الصحيفة، أن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا، والإدارة الرياضية في النادي الكتالوني، يرغبان في التعاقد مع ألفاريز، نظرا لإمكانياته الفنية الكبيرة، وقدرته على اللعب في جميع المراكز الهجومية.ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم صغير في السن، لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما).وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن ألفاريز يملك شرطا جزائيا في عقده مع السيتي، بقيمة 50 مليون يورو فقط، ويرى برشلونة أن هذه فرصة جيدة للتعاقد مع اللاعب.ورغم قلة قيمة الشرط الجزائي، يدرك برشلونة أن الصفقة لن تتم بسهولة، خاصة مع تمسك المدرب بيب جوارديولا وتشيكي بيجيريستين المدير الرياضي باللاعب الأرجنتيني.