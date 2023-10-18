2023-10-18 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.وشددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة على أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه والكهرباء”، وأن “انقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان […]

ظهرت المقالة الصحة الفلسطينية: 3478 قتيلا وأكثر من 12 ألف جريح في غزة جراء القصف الإسرائيلي أولاً على ايرث نيوز.