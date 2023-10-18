2023-10-18 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أشار النائب باسم نغيمش، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الأربعاء، إلى أهمية اقرار قانون النفط والغاز والثروات الطبيعية لحل العديد من المشاكل والتوترات القائمة بين الإقليم والحكومة المركزية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المحافظات المنتجة للنفط. نغيمش أوضح في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، أن “أحد أبرز الأهداف التي يجب تحقيقها من خلال […]

ظهرت المقالة برلماني يرسم الخريطة الزمنية للتسوية بين أربيل وبغداد ويبصر في قانون النفط والغاز أولاً على ايرث نيوز.