2023-10-18 17:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي ،اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمشاريع الوزارة في محافظة البصرة، فيما اكد ان نسب الانجاز في الارصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير تجاوزت الـ 76 بالمئة. وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز: إن “السعداوي استهل زيارته بتفقد العمل في مشروع الطريق الرابط بين ميناءي الفاو […]

ظهرت المقالة وزير النقل يزور ميناء الفاو الكبير ويؤكد: نسب الإنجاز في الأرصفة الخمسة تجاوزت 76 بالمئة أولاً على ايرث نيوز.