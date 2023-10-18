بحضور الحلبوسي.. السوداني يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر 35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

2023-10-18 17:55:07 - المصدر: وكالة تقدم

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بحضور رئبس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في العاصمة بغداد لمناقشة تطورات الأوضاع في مدينة غزّة والعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلّة. ورحّب السوداني بحسب بيان لمكتبه …