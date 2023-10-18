السوداني لرؤساء البرلمانات العربية: ما تفعله إسرائيل بغزة إبادة جماعية

2023-10-18 18:05:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، الهجمات التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة بأنه إبادة جماعية وجريمة حرب مكتملة الأبعاد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في العاصمة بغداد لمناقشة تطورات الأوضاع في مدينة غزّة والعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وجدد السوداني للوفود العربية التأكيد على الموقف المبدئي للعراق تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض "لعدوانٍ سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعية، بعد أن تمادت سلطات الاحتلال الصهيوني وأوغلت في استهداف المدنيين الآمنين".

وأشار إلى القصف الوحشي الذي طال مساء أمس الثلاثاء مستشفى المعمداني في غزّة، وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، في جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدولي الإنساني، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات البرلمانية والسياسية إلى نجدة الشعب الفلسطيني المظلوم، وتمكينه وضمان كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته على ترابه الوطني.