2023-10-18 18:06:53 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، أن الأجواء الودية سادت على الاجتماع الذي عقده اليوم مع اللجنة المالية النيابية ووزيرة المالية الاتحادية، وفيما وصف الاجتماع بـ"الخطوة المهمة والاستراتيجية" في مسار العلاقات بين أربيل وبغداد، شدد على أنه "كان لدينا تفاهم مشترك حول كيفية تسوية الخلافات المتعلقة برواتب الموظفين وفصل هذا الملف عن المسائل الأخرى، ولمسنا استجابة ودية ووطنية ولم نشهد وجود أي عرقلة أو رغبة من وزيرة المالية الاتحادية لمنع إرسال مبلغ الـ700 مليار دينار إلى الإقليم"