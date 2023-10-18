السوداني يدعو المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات البرلمانية والسياسية إلى نجدة فلسطين

2023-10-18 18:10:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات البرلمانية والسياسية إلى نجدة الشعب الفلسطيني.

واستقبل السوداني اليوم بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم" رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في أعمال المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في العاصمة بغداد لمناقشة تطورات الأوضاع في مدينة غزّة والعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلّة".

ورحّب رئيس الوزراء بالوفود المشاركة، مباركاً انعقاد مؤتمرهم الطارئ لمناقشة الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني.

وجدد السوداني "التأكيد على الموقف المبدئي للعراق تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعدوانٍ سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعية، بعد أن تمادت سلطات الاحتلال الصهيوني وأوغلت في استهداف المدنيين الآمنين".

وأشار إلى القصف الوحشي الذي طال مساء أمس مستشفى المعمداني في غزّة، وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، في جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدولي الإنساني،" داعياً "المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات البرلمانية والسياسية إلى نجدة الشعب الفلسطيني المظلوم، وتمكينه وضمان كامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته على ترابه الوطني".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب أمس الثلاثاء مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة بقصف مستشفى المعمداني وسط القطاع، مخلفا أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

وأدان العراق أمس القصف واصفا إياه بـ"المجزرة" معلناً الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في وقت سابق اليوم ان ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي ارتفع الى 3478 شهيدا و12065 مصابا.