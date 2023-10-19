2023-10-19 00:15:37 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، إصابة نجمه البرازيلي نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.



وقال الهلال في بيان على حسابه الرسمي بموقع تويتر "أوضحت الفحوصات الطبية، تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي والغضروف".



وأضاف البيان "سيخضع اللاعب البرازيلي لعملية جراحية لاحقا، وستتحدد مدة برنامجه العلاجي بعد العملية".



وكان نيمار قد أصيب خلال مواجهة البرازيل وأوروجواي، فجر الأربعاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



وسقط نيمار على أرضية الملعب في الدقيقة 44، وهو يصرخ من شدة الألم بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى.



وحاول الجهاز الطبي، إسعاف نجم السامبا لأكثر من دقيقتين قبل أن يغادر المستطيل الأخضر، محمولا على سيارة الإسعاف.

ويرجح أطباء حاجة نيمار الى 9 أشهر على الأقل للشفاء والعودة الى الملاعب ما يعني غيابه لموسم كامل عن ناديه السعودي فضلا عن التصفيات المؤهلة لمنتخب البرازيل.

يُذكر أن نيمار انضم لصفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وشارك مع الفريق الأزرق في 5 مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا ومرر 3 تمريرات حاسمة.





المصدر: كوورة