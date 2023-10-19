2023-10-19 00:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين و نظيره التركيّ هاكان فيدان، أهميَّة التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطينيّ .وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع وزير خارجيَّة الجمهوريَّة التركيَّة هاكان فيدان، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائيّ للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلاميّ لبحث العدوان العسكريّ الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، والذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر المُستجدّات وتطورات الأوضاع في الأراضيّ الفلسطينيَّة المحتلة وقطاع غزّة، وجدد السيِّد الوزير التأكيّد على الموقف المبدئيّ للعراق تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة، وأهميَّة التحرك العاجل لنُصرة الشعب الفلسطينيّ، الذي يتعرض لعدوانٍ سافر وجريمة حرب مكتملة الأبعاد، ومحاولة للإبادة الجماعيَّة، بعد أنَّ تمادت سلطات الاحتلال الصهيونيّ وأوغلت في استهداف المدنيين الآمنين"، مُشيراً إلى "القصف الوحشيّ الذي طال مساء أمس مستشفى المعمدانيّ في غزّة، وتسبب باستشهاد وجرح المئات من الأطفال والنساء، في جريمة نكراء تجاوزت كل المواثيق والقانون الدوليّ الإنسانيّ".