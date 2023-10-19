"أزمة الرواتب".. مدن الإقليم تترقب احتجاجات واسعة الأسبوع المقبل

2023-10-19 00:25:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مسؤول، اليوم الخميس (19 تشرين الأول 2023)، ان 12 مدينة في إقليم كردستان ستشهد تظاهرات احتجاجية للكوادر التربوية والتدريسية بسبب تأخر الرواتب.

وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "التظاهرات الجماهيرية الموحدة ستنطلق في تمام الساعة 10 صباحا من يوم 22 تشرين الأول 2023 أمام مديريات التربية في تلك المدن".

وأوضح ان "المدن التي ستشهد تظاهرات هي (السليمانية، حلبجة، إدارة كرميان، قضاء كويه، قضاء رانيه، شارزور، قضاء سيد صادق، كفري، قضاء جمجمال، قلعة دزي، قضاء بينجوين، قضاء دربنديخان)".

وفي (9 ايلول 2023)، أعلن معلمو السليمانية اضرابًا عامًا عن الدوام الرسمي، احتجاجا على تأخر رواتبهم لشهرين، مطالبين بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة والتعهد بصرف راتب كل شهر في موعده الذي لايتجاوز 30 يوماً.

لكن الكوادر التربوية والتعليمية في السليمانية، "ومن باب شعورها بالمسؤولية" التحقت بالدوام لإعطاء المحاضرات لطلبة المراحل المنتهية وخاصة طلبة الصف السادس الإعدادي باعتبارهم مرحلة وزارية مهمة، فيما استمر الإضراب وعدم تدريس المراحل الأخرى، إلا في حال التزمت حكومة كردستان بتوزيع الرواتب بشكل منتظم"، وفقاً للناشط التربوي في المحافظة ميران خالد الذي كشف ذلك لـ "بغداد اليوم" السبت الماضي.

ورغم ايداع بغداد مبلغ 500 مليار دينار في حساب الاقليم، اضافة إلى قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً لدفع رواتب كردستان، لكن وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي أبلغت اللجنة المالية النيابية خلال استضافتها يوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، بحضور وفد حكومة كردستان انه بعد فتح حساب الذي على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينته، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه".

في المقابل أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة كردستان آوات شيخ جناب، يوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، وجود تفاهُمٍ مُشترك مع بغداد لمُعالجة قضية رواتب مُوظفي الإقليم، وإبعادها عن الخلافات السياسية" مشدداً على "أننا كُنا متفقين على إيجاد حلولٍ جذرية لمشاكل رواتب موظفي إقليم كردستان".