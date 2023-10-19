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محمد صلاح يتضامن مع فلسطين ويدعو لوقف "المجازر"

محمد صلاح يتضامن مع فلسطين ويدعو لوقف
محمد صلاح يتضامن مع فلسطين ويدعو لوقف "المجازر"
2023-10-19 00:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تضامن النجم الدولي محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها غزة في الأيام الأخيرة. وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكانها بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

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