اتحاد علماء الدين في كردستان: قصف اسرائيل للمستشفيات جريمة كبرى بكل المقاييس

2023-10-19 00:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر اتحاد علماء الدين الاسلامي في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، بياناً بشأن الأحداث الحالية والقصف المدمر من قبل اسرائيل على قطاع غزة في فلسطين.

وقال الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن واجبنا الديني والإنساني نعبر عن قلقنا الكامل حول التصعيد الدموي الخطير بين اسرائيل وقطاع غزة القائم الان في فلسطين. وندين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما استهداف المدنيين والنساء والأطفال والتدمير المتعمد الذي تجاوز كل الحدود حتى وصل للهجوم على المستشفيات والابادة الجماعية للمواطنين الأبرياء".

وأكد ٳن "هذا العدوان يخالف كل التعاليم السماوية وحقوق الانسان والقوانين الدولية وهي جريمة كبرى بكل المقاييس".

ولفت اتحاد علماء كردستان الى، انه "وإذ يتابع عن كثب وباهتمام بالغ هذه التطورات المؤلمة منذ ساعاتها الاولى، ونشارك اخوتنا الفلسطينيين وهم في مثل هذه الظروف الصعبة، ونحمل في وجداننا هم القضية الفلسطينية والقدس الشريف، الا أننا نعلم جيدا أن العنف والحرب والتدمير تعمق المشكلة أكثر وتجعل حلها اكثر صعوبة".

وناشد "المجتمع الدولي أن يتدخل بجدية كاملة ويضع حدا لهذه الاعتداءات وهذا التدمير والإبادة الجماعية ويوقفها بأقرب وقت".

وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.

وتنصل الاحتلال من الضربة التي طالت المستشفى، وزعم أن المقاومة هي المسؤولة عنها، لكن حركة حماس فندت الادعاء الإسرائيلي، مؤكدة أن صواريخ المقاومة محلية الصنع وقدرتها التدميرية لا تسبب قتل المئات في ضربة واحدة.

وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الشهداء في آخر 24 ساعة 678 شهيدا، في حين وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات صاروخية جديدة إلى تل أبيب ومواقع بغلاف غزة ضمن عمليتها طوفان الأقصى.