2023-10-19 00:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت القيادة المركزية الامريكية، اليوم الأربعاء (18 تشرين الأول 2023)، بشأن تعرض قواتها لهجمات بطائرات بدون طيار في العراق.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، دافع الجيش الأمريكي ضد ثلاث طائرات بدون طيار بالقرب من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

وأضافت: "في غرب العراق، اشتبكت القوات الأمريكية مع طائرتين بدون طيار، مما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية، مما أدى إلى إصابة قوات التحالف بجروح طفيفة".

وتابعت: "بشكل منفصل في شمال العراق، اشتبكت القوات الأمريكية مع طائرة بدون طيار ودمرتها، دون وقوع إصابات أو أضرار. نحن مستمرون في تقييم التأثيرات على العمليات".

وبينت: "في لحظة التأهب القصوى هذه، نراقب عن كثب الوضع في العراق والمنطقة، نريد التأكيد على أن القوات الأمريكية ستدافع عن القوات الأمريكية وقوات التحالف ضد أي تهديد".



