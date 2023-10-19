2023-10-19 00:30:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وكالة ČTK التشيكية للأنباء، أن قرابة 100 شخص تجمعوا في ساحة البلدة القديمة وسط العاصمة براغ في مسيرة تأييد وتضامن مع فلسطين، وأشرفت الشرطة على الحدث ولم يُخَلّ بالنظام العام. ونقلت الوكالة كلمات زدينيك جيغليشكا من مجموعة مبادرة “ليس باسمنا!”، التي نظمت المسيرة: “نحن بحاجة إلى إثارة المسؤولية الجماعية لممثلي السياسة التشيكية […]

ظهرت المقالة العشرات يجتمعون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة التشيكية براغ أولاً على ايرث نيوز.