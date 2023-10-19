2023-10-19 00:30:14 - المصدر: ايرث نيوز

أصدرت القيادة المركزية الاميركية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن تعرض قواتها لهجمات بطائرات بدون طيار في العراق. بيانا وذكرت القيادة، في بيان تلقته ورد لوكالة إيرث نيوز”خلال الـ 24 ساعة الماضية، دافع الجيش الأمريكي ضد ثلاث طائرات بدون طيار بالقرب من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق”. وأضافت: “في غرب العراق، اشتبكت القوات الأمريكية مع طائرتين […]

ظهرت المقالة القيادة الوسطى الأمريكية: إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيرات على قواتنا في العراق أولاً على ايرث نيوز.