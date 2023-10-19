2023-10-19 00:30:14 - المصدر: ايرث نيوز

أكد العراق، اليوم الأربعاء، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطينيّ في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع وزير خارجيَّة دولة الكويت الشقيقة الشيخ سالم عبدالله جابر الصباح، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائيّ للجنة التنفيذية لمجلس وزراء […]

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