قوة خاصة تقتل احد تجار المخدرات الخطرين في بغداد

2023-10-19 02:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكنت قوة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات، احد المتاجرين المخدرات الخطرين الملقب (حنايه) في الرصافة ببغداد.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة خاصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية اشتبكت مع احد المتاجرين بالمخدرات الخطرين في الرصافة الملقب "حنايه" وتمكنت من قتله بعد قيامه بفتح النار على عناصر القوة بالرصاص الحي اثناء نصب كمين محكم له لغرض القبض عليه ".وأضاف، أنه "تم ضبط السلاح والمواد المخدرة التي كان يحملها بموجب محاضر ضبط اصولية ، اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".