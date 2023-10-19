الهلال يعلن اصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

2023-10-19 07:35:12 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي الهلال السعودي، إصابة النجم نيمار بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف" في ركبته اليسرى، وانه سيخضع للجراحة.وكان نيمار البالغ من العمر 31 عاماً، تعرّض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل والأوروغواي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع "إكس"، "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبير آسيا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقاً، ويخضع لبرنامج علاجي تتحدّد مدته بعد العملية".