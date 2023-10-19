2023-10-19 08:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لطالما، طُلب منا الحد من تناول الجبن باعتباره يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. ولكن، يعتقد بعض الخبراء أن “النسيج” المميز للجبن – أي تركيبه الجزيئي ومكوناته الفريدة – تعني أنه قد يكون مفيدا للصحة بالفعل.وفي الواقع، تشير الأبحاث إلى أن الجبن له […]

ظهرت المقالة هل يمكن للجبن أن يكون مفيدا في منع خطر أمراض القلب؟! أولاً على ايرث نيوز.