2023-10-19 08:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، إن هناك خطرا جديا للغاية بتحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية.واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء هو عمل استفزازي.وقال لافروف للصحفيين: بالنسبة إلى قطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة أمر خطير للغاية.روسيا على اتصال […]

ظهرت المقالة لافروف: ثمة خطر جدي بتوسع الصراع في غزة أولاً على ايرث نيوز.