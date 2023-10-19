2023-10-19 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ اعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن العمل على تحديد المسارات والمحطات لمشروع الربط السككي مع ايران. وقالت وزارة النقل في بيان تلقته “إيرث نيوز” انه “ضمن جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة العمل في مشاريع الوزارة في محافظة البصرة، زار الوزير رزاق محيبس السعداوي، منفذ الشلامجة لبحث تفاصيل ومتعلقات الربط السككي لنقل […]

ظهرت المقالة وزير النقل يصل منفذ الشلامجة الحدودي لبحث مشروع الربط السككي مع ايران أولاً على ايرث نيوز.