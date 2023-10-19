إدارة مطار بغداد الدولي تعلن فتح مكاتب للصرافة المالية في صالات الترانزيت

2023-10-19 15:26:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الخميس (19 تشرين الاول 2023)، فتح 4 مكاتب للصرافة المالية في صالات الترانزيت.



وذكر إعلام المطار في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "بهدف التنسيق والتعاون المتواصل مابين سلطة الطيران المدني والبنك المركزي العراقي بغية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لغرض حصول المسافر على الدولار خلال السفر في المطارات العراقية، تـود إدارة مطار بغداد الدولي أن تبين للمسافرين أنه تم فتح مكاتب للصرافة المالية داخل مطار بغداد الدولي لغرض حصولكم على الدولار خلال السفر".

واوضحت، أن "توديع المبالغ يكون خارج المطار والاستلام في صالة الاترانزيت خلال مغادرتكم".

أدناه أسماء مكاتب الصرافة:



1- شركة سما بغداد للصرافة

2- شركة الفنجان للصرافة

3- شركة القند للصرافة

4- شركة الريان للصرافة



