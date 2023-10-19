2023-10-19 15:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، فيما تم التصويت على انشاء مشروعين سكنيين في محافظة نينوى.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الملفات والمواضيع ذات الصلة، التي تستند إلى رؤية الحكومة وأولوياتها، والتي جاءت في المنهاج الوزاري، وتركزت على الاستثمار الأمثل، والمشاريع التنموية التي يحتاجها البلد، بما ينعكس بصورة واضحة على تغطية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل كثيرة ومهمة".

وأشار البيان الى أنه "في ضوء مخرجات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة، الذي عُقد في آيار الماضي 2023، ناقشت اللجنة المعروض من المشاريع في هذا القطاع، وقررت المضيّ في المشاريع الخاصة بإنتاج الأسمدة مثل اليوريا والكبريت المصفَّى".

وأوضح انه "بحضور أمين بغداد، جرت مناقشة مشروع تطوير أراضي معسكر الرشيد لإنشاء مدينة غابات مستدامة، توفّر مساحات خضراء إضافية للعاصمة، وتحسّن الواقع البيئي فيها".

وأضاف البيان "وجرى خلال الاجتماع أيضا، التصويت لصالح إنشاء مشروعين سكنيين في محافظة نينوى، ومنح الجهة المالكة للأرض التي ستنشأ عليها المجمعات التفاوض مع الشركات المتقدمة للاستثمار، وفقاً لرؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة لتحديد حصة مناسبة من الوحدات السكنية لصالح الجهة مالكة الأرض، وعرض النتائج على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار لاحقاً".

وتابع "كما تمت مناقشة النماذج الاقتصادية الملائمة لإنشاء محطات إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظتي بغداد وصلاح الدين، من أجل اختيار النموذج الذي يقلل الأعباء المالية على الخزينة العامة".