السيد الصدر يدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى الاعتصام عند الحدود مع فلسطين

2023-10-19 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الشعوب العربية والإسلامية إلى الاعتصام عند الحدود مع فلسطين.وقال السيد الصدر في كلمة له وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى الاعتصام عند الحدود مع فلسطين في مصر وسوريا ولبنان والأردن إلى حين فك لحصار عن غزة بدون تدخل الحكومات".وأضاف أن "الاعتصام يكون سلميا وبالأكفان ولا بأس من إشراف جهة محايدة كالأمم المتحدة على عملية التفتيش وأطالب المعتصمين بالبقاء إلى حين فك الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية".