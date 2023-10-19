بمشاركة من عدة محافظات عراقية: ابتكار وإبداع في إقليم كوردستان (صور)

2023-10-19 19:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / انطلقت عصر يوم الخميس في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، فعاليات معرض مسابقة أفضل "ابتكار وإبداع"، وذلك بمشاركة مخترعين ومبدعين من محافظات عراقية عدة.

وبحسب سربست توفيق، مسؤولة منظمة حركة السلام في السليمانية، أقيم بالتعاون بين جامعة (التاج الملكي) السويدية، ومنظمة حركة السلام في السليمانية، معرض علمي لمسابقة أفضل ابتكار وإبداع بمشاركة مخترعين من (11) محافظة عراقية.

وأوضح توفيق، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المعرض سيستمر لمدة يومين، وأن المشاركين سبق لهم أن شاركوا في معارض دولية وعربية، وحصدوا مراكز متقدمة فيها وهو شيء فريد أن يجتمع هذا العدد من المبتكرين والمبدعين في السليمانية، وخطوة مهمة لخدمة شتى أنواع العلوم".

وبين أن "اختصاصات الابتكارات متنوعة وتشمل علاجات للسرطان، واختراعات لتطوير الواقع الزراعي وأخرى تخص البناء والانشاءات وفي جميع الاختصاصات الأخرى".

وأكد توفيق، أن "اليوم ستكون هناك منافسة بين المشاركين لاختيار الابتكارات غير المكررة في الماضي، عن طريق لجنة من ثلاثة حكام معتمدين، وبعدها سيتم اختيار أفضل الابتكارات في كل مجال التخصصات المهمة".