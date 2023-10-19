نيجيرفان بارزاني: جهود تحرير الإيزيديين المختطفين لدى داعش لن تتوقف

2023-10-19 19:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، أن مساعي تحرير الإيزيديين المختطفين من قبل تنظيم داعش لن تتوقف حتى تحرير آخر مختطف، والكشف عن مصائرهم.

وذكر إعلام رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم، الناشطة الايزيدية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، رئيسة منظمة "مبادرة ناديا" ناديا مراد، وجرى خلال اللقاء التباحث حول أحوال الإيزيديين وعملية عودة النازحين من المخيمات إلى ديارهم في سنجار والمنطقة، ودور المنظمات الدولية في مساعدة الإيزيديين، ومراسم افتتاح نصب الضحايا الإيزيديين في سنجار التي جرت يوم أمس.

وأكد الجانبان على أهمية استتباب الأمن والاستقرار في مناطق الإيزيديين ليتمكن النازحون الإيزيديون من العودة إلى ديارهم، كما ناقشا التحديات التي تعترض سبيل المجتمع الإيزيدي وسبل مساعدتهم، وعبرا عن الشكر للدول التي ساعدت الإيزيديين بأي شكل من الأشكال.

وإلى جانب إشادة الرئيس نيجيرفان بارزاني بالمراسم التي جرت يوم أمس لإحياء ذكرى الضحايا الإيزيديين، أكد فخامته على أهمية توثيق جرائم داعش بحق الإيزيديين والعمل على منع تكرار تلك الجرائم.

وفي محور آخر من اللقاء، أكد رئيس الإقليم أنه طالما بقي مختطف إيزيدي فإن مساعي إنقاذهم والكشف عن مصائرهم ستستمر.