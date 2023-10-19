نيجيرفان بارزاني ومحافظ البنك المركزي العراقي يبحثان التنسيق المشترك

2023-10-19 19:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، مساء اليوم الخميس، سبل تنسيق العمل المشترك والتعاون بين بغداد ومصارف الإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل العلاق في أربيل وتبادلا الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع المالية للعراق، وسعر صرف الدينار العراقي، وجهود البنك المركزي في سبيل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والفرص الاستثمارية في العراق.

وعبّر بارزاني عن تقديره لجهود البنك المركزي العراقي في مواجهة التحديات والحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي، مشيراً إلى أولويات عمل البنك المركزي في التعامل مع التحديات وحل المشاكل النقدية والمالية.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين المصارف في العراق وإقليم كوردستان وبين البنك المركزي العراقي، وناقشا مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.