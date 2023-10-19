بانتظار استجابتهم.. الصدر يدعو الشعوب العربية لمسيرة شاملة للاعتصام على حدود فلسطين

2023-10-19 19:50:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا زعيم التيار الصدري، اليوم الخميس (19 تشرين الاول 2023)، الشعوب العربية لمسيرة شاملة نحو الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار على غزة.

وقال الصدر في كلمة متلفزة، تابعتها "بغداد اليوم": "ادعو الشعوب العربية والاسلامية الى تجمع شعبي سلمي للذهاب من اجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية من جانب مصر والاردن وسوريا ولبنان والبقاء لحين فك الحصار".

واضاف، ان "المسيرة بدون سلاح، فقط بلبس الاكفان ودون تدخل الحكومات، لإيصال الماء والغذاء والمواد الطبية الى غزة"، مبيناً ان "الموعد سيحدد لاحقا، بعد ان نلقى الاستجابة من الشعوب".



