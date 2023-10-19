2023-10-19 19:55:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (19 تشرين الأول 2023)، عن الإطاحة بضابطٍ في مُديريَّة شرطة نينوى؛على خلفيَّة قيامه بالابتزاز وطلب الرشوة.

وقالت النزاهة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من الإطاحة بضابط تحقيقٍ في أحد مراكز الشرطة التابعة إلى قيادة شرطة مُحافظة نينوى يحمل رتبة (ملازم أول)، أقدم على ابتزاز أحد المُواطنين وطلب منه مبلغاً مالي؛ لقاء قيامه بغلق الشكوى المُقامة ضدَّه في مركز الشرطة، بالاتفاق مع المشتكي".

وأضافت إنَّ "الفريق تمكَّن، بعد متابعة المُتهم ومراقبته من الإيقاع به، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".