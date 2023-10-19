دعوة متوافقة مع الصدر.. الناطق باسم القسام أبو عبيدة يدعو العرب للقدوم لحدود فلسطين

2023-10-19 22:45:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

دعا الناطق العسكري بإسم كتائب القسام (الجناح العسكري لمنظمة حماس)، اليوم الخميس (19 تشرين الاول 2023)، الى الاحتشاد والزحف إلى حدود فلسطين، بتطابق مع دعوة سابقة لزعيم التيار الصدري بهذا الخصوص.

وقال ابوعبيدة في تسجيل صوتي بثته وسائل اعلام فلسطينية، تابعتها "بغداد اليوم": "نعد هذا العدو المجرم، بأن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، ولن تمرر المقاومة، كما كل مرة هذه الجرائم".

واضاف، ان "دعم الإدارة الأمريكية الوقح لهذا الكيان، لن ينجده، ولن تستطيع قوة في هذا العالم أن تقضي على مقاومتنا"، داعياً "جماهير الامة في كل مكان، الدفاع عن كرامتها وقضية العرب الأولى، والاحتشاد والزحف إلى حدود فلسطين"، مبيناً ان "المشروع الصهيوني يترنح، رغم ارتكابه المجازر، ودعم قوى العدوان له، وهذا فرصة الأمة التي لا يجب أن تضيع، لذا ندعو أحرار أمتنا والعالم، للاحتشاد أمام سفارات العدو والولايات المتحدة، والدعوة لإغلاقها، وهذا أقل الواجب نصرة للأقصى وقطاع غزة".

واكد الناطق العسكري، ان "المقاومة بخير كثير، وما تزال تتحكم بمجريات الميدان، ونحن مستعدون لمعركة طويلة مع هذا المحتل".