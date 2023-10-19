2023-10-19 23:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع ظهور مجموعة من نتائج الشركات التي تبعث على التشاؤم، بما في ذلك أرباح شركة نستله العملاقة للأغذية المعبأة، مما أدى إلى تفاقم العزوف عن المخاطرة مدفوعا بالقلق حيال الصراع في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2% ليصل إلى أدنى مستوياته […]

ظهرت المقالة الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين وسط أرباح قاتمة أولاً على ايرث نيوز.