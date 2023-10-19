2023-10-19 23:40:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

منح محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب، اليوم الخميس (19 تشرين الأول 2023)، الموافقات الرسمية لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الجمعة في مدينة تكريت، نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا لأساليب الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وأبلغ المحافظ الهلوب مديرية شرطة صلاح الدين في كتاب حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه انه "وبناءً على الطلب المقدم من قبل تحالف العزم حصلت الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية من أجل نصرة القضية الفلسطينية يوم الجمعة 20/10/2023".

ويستمر الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية ما أسفر حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.



