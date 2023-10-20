كلاهما قاصران.. اعتقال متهم باغتصاب شقيقته في ديالى

2023-10-20 00:36:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني فجر اليوم الجمعة (20 تشرين الاول 2023)، باعتقال متهم يبلغ من العمر 13 عاما فقط، قام باغتصاب شقيقته التي تصغره بعام واحد، في محافظة ديالى وتسبب بحملها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم القاء القبض على المدعو [و.خ ] تولد 2010 الذي قام باغتصاب شقيقته تولد 2011"، مبينا ان "الضحية راقدة بمستشفى المقدادية العام لكونها حامل".

وبين انه "تم القاء القبض على الموما اليه و تسليمه الى شعبة اجرام المقدادية بديالى".