2023-10-20 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع القادة العرب والإسرائيليين، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع الحرب في غزة من أن تتحول إلى صراع إقليمي. وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر إن أوستن تحدث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، و […]

ظهرت المقالة وزير دفاع أميركا يتصل هاتفيا بقادة عرب ونظيره الإسرائيلي والبنتاغون تكشف أولاً على ايرث نيوز.