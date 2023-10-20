2023-10-20 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني موثوق، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال المدعو [و.خ]، والبالغ من العمر 13 عامًا، الذي ارتكب جريمة اغتصاب شقيقته البالغة من العمر 12 عامًا. ووفقًا للمصدر، تم “اعتقال المتهم وتسليمه إلى شعبة الجرائم في المقدادية بعد أن تبين أن الضحية كانت حامل نتيجة للاعتداء الجنسي الذي تعرضت له”. وأضاف المصدر أن “الفتاة ترقد […]

ظهرت المقالة جريمة مروعة تهز ديالى: القبض على منفذ اغتصاب شقيقته القاصرة أولاً على ايرث نيوز.