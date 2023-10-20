2023-10-20 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه اللاعب الدولي السابق هوار ملا محمد، عتباً على فريقه السابق أربيل بسبب مستحقاته المالية. وقال هوار عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي: “كان عتباً مني وامنية بأن يرد ارييل الجميل فهل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟”. وأضاف “لم اتقدم بشكوى ولن افعلها ولكني أعتب كثيراً على زمن قل فيه الوفاء”. وكان هوار قد […]

ظهرت المقالة هوار ملا محمد يعاتب أربيل: هل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟ أولاً على ايرث نيوز.