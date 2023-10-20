2023-10-20 00:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، الأمتين العربية والإسلامية إلى النفير العام الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول، تحت عنوان “ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل”، مؤكداً أن أمريكا فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان والتهجير. وفي كلمة مسجلة، بعث هنية برسائل عدة أكد خلالها أن العالم يتابع الصمود الأسطوري […]

ظهرت المقالة “داعيا للنفير العام”.. هنية: أميركا فشلت في العدوان والتهجير أولاً على ايرث نيوز.