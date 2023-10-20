أبو عبيدة: مستعدون لمعركة طويلة مع العدو والمقاومة بخير

2023-10-20 01:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

توعد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بـ “معركة طويلة” وقال إنهم مستعدون لها، داعيا الشعوب العربية إلى أن “تحتشد وتزحف” إلى حدود فلسطين. وأكد الناطق العسكري لحماس -في كلمة مسجلة- أن “المقاومة بخير ولا تزال تتحكم في مجريات الميدان” وأنها “تعرف أين ومتى […]

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