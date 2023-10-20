نجم ريال مدريد يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

2023-10-20 11:56:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نجم وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش قادم لدوري "روشن" السعودي، في كانون الثاني المقبل.

وقال دياز، إن "أكثر من 100 دولة تساند الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034، فالمملكة قدمت ملفاً متكاملاً من جميع النواحي لاستضافة كأس العالم 2034".

وأضاف، أن "الدوري السعودي الثالث عالمياً كأكثر متابعة بعد البطولتين في إنجلترا وإسبانيا، وديربي جدة من أكبر الديربيات في العالم".

وتابع، أن "النجم الكرواتي لوكا مودريتش قادم للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في كانون الثاني المقبل".

وكان خوسيه فيليكس دياز قد انفرد برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الدوري السعودي.