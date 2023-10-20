الذهب عند ذروة 3 أشهر جراء الصراع في الشرق الأوسط

2023-10-20 12:00:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقترب من نهايتها.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1978.17 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو/ تموز. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1990.50 دولارا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة أمس الخميس، إنهم سيرون قريبًا الجيب الفلسطيني "من الداخل"، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على حماس قد يكون وشيكًا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال "هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقًا، وربما صراع طويل الأمد… لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.01 دولارا للأوقية لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1 % إلى 891.88 دولارا، كما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 1116.82 دولارا.