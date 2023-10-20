2023-10-20 12:01:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (20 تشرين الاول 2023)، عن اتخاذ القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة حرير بأربيل إجراءات أمنية مشددة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأميركية اتخذت أعلى درجات الحيطة وهناك حفر لخنادق داخل القاعدة خوفا من استهدافات جديدة تطال القاعدة بعد استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار".

وأضاف أن "القنصلية الأمريكية هي الأخرى اتخذت إجراءات احترازية مشددة، كما هناك انتشار لطائرات استطلاع على أطراف أربيل".

وأقرت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، أمس الخميس (19 تشرين الأول 2023) بوفاة احد المتعاقدين باستهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قصفاً بصواريخ نوع غراد (من 3-4)، استهدف قاعدة عين الاسد غرب الانبار" مبينا، أن "قوة من قيادة قوات الجزيرة والبادية/ لواء 29 في الفرقة السابعة، عثرت على منصة اطلاق الصواريخ، وتمكنت من ابطال صاروخين كانا معديين للانطلاق".