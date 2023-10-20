عشرات المطلوبين في قبضة شرطة واسط خلال 24 ساعة

2023-10-20 12:01:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة (20 تشرين الاول 2023)، عن إلقاء القبض عن عشرات المطلوبين بتهم مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه “وفقاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، تواصل تشكيلات شرطة واسط بإجراء الممارسات الأمنية في عموم المحافظة بهدف البحث عن الخارجين على القانون وملاحقة الأشخاص المطلوبين إلى القضاء ، تضمنت نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش وتدقيق أسماء المطلوبين ، وذلك من أجل بسط الأمن في المحافظة حيث أسفرت عن إلقاء القبض على (٥٣) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة”.

وأضافت: “ومن جانب آخر تمكنت مفارز مديرية مرور واسط من فرض (٣١٣) غرامة مروية لعجلات مخالفة للأنظمة والقوانين”، مشيرة إلى “إحالة الأشخاص الملقى القبض عليهم إلى المراكز الأمنية المختصة”.