2023-10-20 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للقوات الخاصة المصرية والجنود المصريين لحظة انتشارهم عند معبر رفح تمهيدا لفتحه. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن الجيش المصري يكثف من تواجد قواته على معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وأضافت الصحيفة العبرية أن مصر أرسلت أدوات لإصلاح الطرق المؤدية إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة، […]

ظهرت المقالة القوات الخاصة المصرية تنتشر في معبر رفح.. هذا هدفها أولاً على ايرث نيوز.