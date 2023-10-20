2023-10-20 12:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت تقارير بأن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ، الذي فر إلى كوريا الشمالية قبل إعادته إلى وطنه الشهر الماضي، يواجه 8 تهم تشمل الفرار من الخدمة العسكرية، وحيازة مواد إباحية للأطفال. وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه لم يتم الإعلان رسميا عن الاتهامات بعد، لكن يبدو أنه يواجه ثماني تهم، وتشمل بالإضافة إلى ما ذكر […]

ظهرت المقالة الجندي الأمريكي الفار إلى كوريا الشمالية يواجه 8 تهم في الولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.